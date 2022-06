Amalfi: nella notte franato un masso nei pressi della galleria per Pogerola. “Questa notte tra le 3 e le 4 si è verificato l’ennesimo crollo nella zona post ad ovest della galleria che porta a Pogerola – ha fatto sapere il consigliere di minoranza di Amalfi, Gianluca Laudano -. Purtroppo non si capisce il perché non si trova una soluzione per quel tratto di roccia, new jersey non sempre nella stessa posizione, semafori ed uso di una sola corsia, in quest’ultimo periodo abbiamo visto di tutto. Una situazione che va avanti da anni con decine di crolli, a volte di piccole entità ed a volte anche di pietre più o meno grandi. Dal mio profilo social a luglio ed ottobre dello scorso anno ed anche a gennaio di quest’anno ho segnalato alcuni dei crolli. Tengo a precisare che il masso che è caduto stanotte era almeno di 70/80 cm, immaginate cosa sarebbe successo se si fosse schiantato su un’auto di passaggio. Ho scattato le foto stamattina alle 8 e sul posto ho trovato delle transenne che secondo me non hanno nessuna funzione.

Invito chi di dovere ad intervenire, la fortuna non può essere sempre dalla nostra parte”, ha concluso.