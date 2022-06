Amalfi meravigliosa per la Regata, il Corteo dell’Antica Repubblica Marinara entusiasma in Piazza Duomo- E’ festa grande nella capitale della Costiera amalfitana per la Regata , la prima in presenza dopo due anni di pandemia per il Covid, le antiche Repubbliche Marinare sfilano, con Amalfi, Genova, Pisa e Venezia è gioia di colori e musica .

infatti La 66esima Regata delle Antiche Repubbliche marinare d’Italia è partita con la musica ieri sera venerdì 3 giugno, con il concerto – spettacolo di dieci grandi nomi della musica italiana di ultima generazione alle 22. In piazza Municipio ad Amalfi, sono saliti sul palco Valentina Parisse, Matteo Romano, Follya, Giordana Angi, Sal Da Vinci, Sissi, Riki, Clementino, The Kolors, Francesco Gabbani. Pippo Pelo e Adriana Petro presentano la prima tappa dell’evento in cui la musica più bella suona dal vivo.

Oggi Sabato 4 giugno c’è stato il mini-palio remiero con equipaggi misti, presentazione degli equipaggi di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia che si sfideranno nella Regata.Ad aggiudicarsi la vittoria la squadra di Genova, Pisa seconda, Amalfi terza, Venezia quarta.

Non era mai accaduto prima che anche le donne gareggiassero e i cittadini hanno dimostrato tutto il proprio entusiasmo affollandosi lungo la strada per affacciarsi a guardare la gara e tifare.

A determinare il primo posto di Genova gli atleti Nicolini Dario, Paccagnella Veronica, Bavazzano Ilaria, Licatalosi Andrea, Maspero Michele, Mangraviti Mario, Costa Maria Ludovica, Tanghetti Sofia, Timoniere Simone Sanna (Riserve Rangone Lorenzo e Cavolata Aurora).

Per Amalfi hanno vogato Gabriele Amato, Raffaele Carrano, Lucia Carrano, Lisa Marie Franzese, Silvia Ingenito, Chiara Sammarco, Vincenzo Sotero, Giovanni Ruocco. Timoniere Peppe Ingenito.

Per Pisa Andrea Grassini, Mirko Barbieri, Alessio Lorenzini, Flavio Ricc, Chiara Benevenuti, Claudia Celoni, Marta Sorrentino.

Per Venezia Dalila Anghetti, Martina Damuzzo, Chiara Deste, Monica Favaro, Anita Serena, Sara De Battisti, Vittoria Stangherlin, Chiara Lastra e Letizia Nuscis. (Giuseppe Barichello allenatore).

Corteo storico da Atrani ad Amalfi e spettacolo pirotecnico.

Domenica 5 giugno il momento agonistico: alle ore 18 la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare.

Amalfi è già in festa e gli alberghi full: per venire incontro alle esigenze dei cittadini residenti, dei tanti turisti e dei visitatori che raggiungeranno la città una serie di informazioni utili legate alla viabilità, al trasporto marittimo e su gomma ma anche su come seguire l'evento in Tv e in streaming.

L'organizzazione sconsiglia di raggiungere Amalfi in auto/moto e raccomanda l'utilizzo di mobilità via mare.