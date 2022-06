Amalfi, la storica Pasticceria Savoia dedica una spettacolare torta alla Regata delle Antiche Repubbliche Marinare

Amalfi si prepara alla 66esima Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare. Per l’occasione la storica Pasticceria Savoia ha realizza una spettacolare torta che racchiude, in un tripudio di bellezza e dolcezza, i simboli della manifestazione e della città di Amalfi.

A realizzare quella che possiamo definire una vera e propria opera d’arte – che ora campeggia con orgogli nella vetrina dell’attività – il pasticciere Andrea Laudano.

La torta è realizzata interamente con pasta di zucchero e raffigura alla base i quattro galeoni con i colori tradizionali e le loro polene, sovrastati dalla statua di Flavio Gioia.

A completare la dolce scultura il dorato Pegaso, il cavallo alato simbolo del galeone di Amalfi, che spicca sull’azzurro del galeone amalfitano. Non manca il rosso di Pisa con l’aquila, il bianco di Genova con il grifone e il verde di Venezia con il leone di San Marco.

Presenti, inoltre, altri simboli di Amalfi come i limoni, la Croce di Malta, lo stemma araldico della città ed il broccato degli abiti del corteo storico.