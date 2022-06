Amalfi, intervento dei carabinieri sulla Sita: turisti senza mascherina lasciati a piedi. Momenti di tensione ad Amalfi: nel corso del primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 giugno 2022, nel paese capofila della Costiera Amalfitana si è reso necessario l’intervento dei carabinieri per ristabilire l’equilibrio alla fermata degli autobus della Sita.

Infatti, gli autisti dell’azienda che si occupa dei trasporti su gomma in Costa d’Amalfi cercano di spiegare ai turisti, i quali spesso non sono a conoscenza delle disposizioni, che è vietato salire sul mezzo di trasporto senza indossare la mascherina. Insomma, “No mask, no bus”.

Oggi sono intervenuti anche i carabinieri ed i turisti, sprovvisti di mascherina, sono stati lasciati a piedi.

Vogliamo fare i nostri complimenti agli autisti che fanno rispettare le regole, ma si tratta di un problema. Bisognerebbe affiggere dei cartelli lungo le fermate o dove si acquistano i biglietti per informare tutti coloro che non sanno che vige ancora l’obbligo di mascherina sui mezzi del trasporto pubblico.