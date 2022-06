Amalfi, il messaggio di Mons. Orazio Soricelli ai turisti: “Siate benvenuti tra di noi”

In occasione di questa estate oramai alla porte, l’arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni Mons. Orazio Soricelli invia una “lettera” ai turisti che sceglieranno la costiera amalfitana per le loro vacanze: «Carissimi turisti, siate “benvenuti” tra di noi! Il vostro giungere in villeggiatura o per esperienze e viaggi turistici nella Costa d’Amalfi, il vostro abitare nelle nostre case e strutture per dei giorni di vacanza, ci rallegra e ci infonde fiducia. Tutti ne abbiamo bisogno, dopo la stagione incerta e difficile dovuta alla situazione da Covid-19. Tempo di ripresa per tutto e per tutti!

Incontrarci nel contesto delle bellezze naturali di questo divino lembo di terra campana, dove lo sguardo si perde tra il verde dei monti lattari e l’azzurro cristallino del meraviglioso mare costiero, ci permette di ritrovare il valore del vivere insieme e del partecipare a rendere ancor più sano e rispettato il contesto dell’esperienza umana nei suoi tratti ambientali, culturali, sociali, etici e religiosi.

Ci preme rassicurarvi che le nostre comunità parrocchiali – in questi giorni – sono anche la vostra comunità di fede, di speranza e di carità. Insieme celebreremo l’Eucaristia, per ritrovarci tutti radicati nella Pasqua di Gesù.

Là dove sarà possibile, le chiese rimarranno aperte per la preghiera, momenti di riflessione, di raccoglimento e gratitudine per la bellezza del creato e delle opere d’arte che impreziosiscono le nostre chiese.

Felici di poter condividere i doni della natura e la ricchezza delle tradizioni, insieme vogliamo riscoprire il valore della speranza di un mondo migliore, perché siamo convinti con Papa Francesco che peggiore di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla”.

A nome delle Comunità cristiane che vi ospiteranno, vi auguro di gustare il dono della novità di vita a cui il Vangelo invita e orienta sempre.

Con la benedizione del Signore».