Amalfi festeggia Sant’Andrea: il piano traffico. Amalfi è pronta ad onorare il suo Santo Patrono Andrea e, quest’anno, dopo i due anni di stop causati dalla pandemia, ritorna la processione per le vie della città. Il 27 giugno la città capofila della Costa che prende il suo nome è dunque pronta ad accogliere fedeli e turisti in occasione di questa grande festa in onore dell’Apostolo Andrea che, il 27 giugno del 1544, con un prodigio miracoloso, una tempesta improvvisa, affondò la flotta del pirata saraceno Kair-Ad-Din che voleva conquistare Amalfi.

Il piano traffico stabilisce divieto di transito in alcune zone del paese capofila della costiera. Il programma è fitto di appuntamenti. In particolare, la giornata del 27 giugno verrà scandita dalle giro del concerto bandistico, che – come di consueto – riconcilia i residenti con le proprie tradizioni.

Alle 20 vi sarà la processione che interesserà le arterie principali del comune di Amalfi, che partirà da piazza Duomo e arriverà al Museo della Carta. Poi, alle 23, tutti ad assistere allo spettacolo pirotecnico allestito per salutare la giornata. Il busto argenteo del Santo sarà riposto nel Duomo nel pomeriggio di mercoledì 29 giugno.

Allestito dalla Polizia Municipale il piano traffico per le giornate del 26 e 27 giugno.