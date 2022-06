Amalfi, ecco tutte le tariffe per l’utilizzo degli ascensori pubblici presenti sul territorio

Il Comune di Amalfi è dotato di due ascensori pubblici che dal tunnel pedonale limitrofo al parcheggio denominato “Luna Rossa” raggiungono la zona alta del quartiere S. Antonio e precisamente la Via S. Maria delle Signore. Il Comune è anche dotato di un ascensore pubblico destinato al trasporto di persone di collegamento dalla Piazza Municipio al Cimitero Monumentale, una piattaforma elevatrice per disabili, sempre pubblica, di collegamento dal punto di sbarco a quota 1 dell’ascensore cimiteriale con la sovrastante strada comunale, oltre ad un ascensore privato dedicato al trasporto di merci e di feretri.

Il Comune – con Delibera n. 73/2022 – stabilisce le nuove tariffe per l’utilizzo degli ascensori pubblici (trasporto persone):

Ascensori per il Belvedere di San Lorenzo (Cimitero Monumentale):

– per residenti nel Comune di Amalfi: euro 0,50 a persona per ciascuna corsa in salita;

– per non residenti: euro 3,00 a persona per ciascuna corsa in salita;

– per gli ospiti delle strutture ricettive ubicate nel rione dove sbarca l’impianto (previa individuazione puntuale da parte di Amalfi Mobilità delle relative vie/strade): euro 1,50 a persona per ciascuna corsa in salita;

– per i parenti di defunti sepolti presso il Cimitero Monumentale di Amalfi: euro 1,50 a persona per ciascuna corsa in salita;

Ascensori di collegamento fra tunnel pedonale limitrofo al parcheggio denominato “Luna Rossa” e Via S. Maria delle Signore:

– euro 0,50 a persona dal momento della effettiva installazione dell’apposito tornello (nelle more permarrà la tariffa di euro 1,00 a persona).

Dispone che il costo degli abbonamenti per entrambi gli ascensori (trasporto persone) per tutti i cittadini residenti ad Amalfi sia fissato in 15,00 mensili (mese o frazione).

Sono previste le seguenti gratuità:

– residenti nel comune di Amalfi che abbiano compiuto i 65 anni;

– ragazzi con età inferiore ai 12 anni, che dovranno utilizzare l’impianto solo alla presenza di persone di età più elevata.

Quanti accedono agli impianti privi di un valido titolo di viaggio saranno sanzionati con un’ammenda di euro 50,00;

In caso di accesso agli impianti con un titolo intestato ad altra persona (a titolo esemplificativo e non esaustivo, card residenti), saranno sanzionati come di seguito:

– Utilizzatore non intestatario del titolo: ammenda di euro 50,00;

– Intestatario del titolo di viaggio (card residenti): sospensione del titolo per un anno;

– Intestatario del titolo di viaggio (card residenti), in caso di ulteriore utilizzo del titolo in modo non idoneo: revoca permanente del titolo di viaggio.