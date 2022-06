Amalfi e Minori in festa per l’ordinazione sacerdotale di Daniele Civale. Ecco come seguire l’evento in diretta

Giornata di festa e gioia in costiera amalfitana. Alle ore 19.00 di oggi, giovedì 30 giugno, Daniele Civale riceverà il Ministero Sacerdotale nella Basilica Cattedrale di S. Andrea Apostolo ad Amalfi.

Daniele ha scoperto la sua vocazione in giovanissima età quando ha iniziato il suo percorso da ministrante nella Basilica della città di Minori dedicata a Santa Trofimena e proprio in quella Basilica lo scorso settembre fu ordinato diacono.

Un percorso di fede che ha sempre percorso con passione ed attorniato dall’affetto di tutta la comunità. Ed in tanti raggiungeranno oggi pomeriggi Amalfi per essere presenti in questo momento così importante della vita del giovane Daniele. Ma sono anche tanti coloro che non riusciranno ad essere fisicamente nella Cattedrale ma desiderano comunque poter assistere alla cerimonia.

Per tutti coloro che lo desiderano, dalle ore 18.45 di oggi sarà possibile seguire in diretta su RSA Station la cerimonia dell’ordinazione sacerdotale collegandosi al sito http://www.rsastation.it Oppure tramite fb rsa station arcidiocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni.

Don Daniele presiederà per la prima volta la celebrazione eucaristica domenica 3 luglio 2022 alle ore 19.00 nella Basilica di S. Trofimena in Minori.