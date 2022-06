Amalfi, è grave il bambino di 13 mesi ricoverato al Santobono per aver ingerito l’insetticida

Amalfi ( Salerno ) . E’ grave il bambino di 13 mesi ricoverato al Santobono per aver ingerito l’insetticida Un bambino di tredici mesi è stato ricoverato in codice rosso questo pomeriggio all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli dopo aver ingerito liquido insetticida. Il piccolo, figlio di una coppia romana in vacanza in costa di Amalfi, è stato portato al pronto soccorso del presidio ospedaliero locale appena i genitori si sono accorti che aveva staccato il diffusore elettrico di un liquido antizanzare dalla presa della corrente elettrica, assumendone il contenuto.

Il primo soccorso dai medici del piccolo nosocomio costiero. Intubato, il bambino è stato condotto con ambulanza di tipo A con rianimatore a bordo presso il porto turistico di Maiori dove ad attenderlo c’era l’elisoccorso per il trasferimento a Napoli.