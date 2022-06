Amalfi, dopo la frana di questa mattina si teme per la sicurezza della SS 163. Istituito il senso unico alternato

A seguito della frana verificatasi ad Amalfi poco prima delle 13.00 di oggi, conseguenza del crollo di alcuni muretti a secco prospicienti una villetta, desta preoccupazioni sulla stabilità della sovrastante Strada Statale 163 Amalfitana.

In attesa dei necessari controlli l’Anas ha disposto, in via precauzionale, il restringimento della carreggiata sul tratto interessato mediante l’apposizione di transenne. Si transita, quindi, a senso unico alternato percorrendo la corsia esterna.