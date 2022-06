Amalfi, dal 4 luglio al 4 agosto senso unico alternato sulla SR 366 “Agerolina” per lavori di scavo

La Provincia di Salerno – con Ordinanza n. 636/2022 – rende noto che dal 4 luglio al 4 agosto 2022 sarà istituito il senso unico alternato sulla SR 366 “Agerolina” nel Comune di Amalfi dal km 0+770 al km 0+235 per consentire l’esecuzione di lavori di scavo finalizzati alla costruzione di un tronco della linea elettrica MT in cavo interrato.

Per tali motivi si rende necessaria la chiusura parziale al transito del tratto stradale interessato mediante l’istituzione del senso unico alternato regolato da lanterne semaforiche e/o movieri lungo la tratta stradale provinciale dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dal 4 luglio al 4 agosto 2022.