Amalfi, dal 20 giugno parte “Amalfi Junior Summer Camp Estate 2022” per i bambini dai 4 agli 11 anni

Il Comune di Amalfi, al fine di garantire un servizio di agevolare le famiglie che lavorano durante il periodo estivo, organizza – con Determina n. 621 – il servizio “Amalfi Junior Summer Camp Estate 2022”, dando continuità al progetto che gli anni precedenti ha prodotto notevoli risultati.

Il campo estivo è rivolto ai bambini d’età 4/11 anni e si pone l’obiettivo di realizzare momenti di condivisione ed incontro tra bambini. In modo particolare si prevede di realizzare attività di aggregazione che diventano spazi importanti di socializzazione, gioco, divertimento, crescita e opportunità di espressione personale dove le proposte ludico-ricreative e motorie si accompagnano ad una forte attenzione al benessere del gruppo e del singolo partecipante.

Il campo ha un’impronta educativa e pedagogica dato che tutte le attività mirano al potenziamento delle abilità e all’autonomia dei bambini coinvolti. Esso è organizzato in modo tale da coinvolgere in attività ludico ricreative e giochi all’aperto tutti i bambini, anche quelli con qualche disabilità.

Il servizio prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) favorire l’aggregazione ed una prima socializzazione con i coetanei;

b) creare un ambiente sereno, stimolante e socializzante;

c) favorire la maturazione personale, l’espressione dei propri stati emotivi interni, l’autostima, la fiducia in sé e l’abilità di comunicazione;

d) sviluppare le capacità di relazionarsi agli altri attraverso giochi di gruppo;

e) migliorare le capacità espressive;

f) imparare le regole di convivenza basilari e il rispetto reciproco.

Il servizio si svolgerà dal 20 giugno al 2 settembre 2022 (con sospensione dal 13 al 16 agosto), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00 (pranzo incluso).

Le attività si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo Scolastico “G. Sasso” e sono previste escursioni fuori porta, attività all’aperto presso lo Spazio “La Pineta” e mattinate al mare presso l’Arenile in zona porto.

Il servizio è rivolto ad un massimo di 20 minori, dando priorità a quelli residenti nel Comune di Amalfi.

Le iscrizioni raccolte al 03/06/2022 hanno superato di gran lunga il numero massimo di bambini accoglibili ma l’Amministrazione comunale ha comunque deciso di accogliere tutte le iscrizioni dando la possibilità a tutti i bambini di aderire al campo estivo.

Il Campo Estivo prevede la presenza delle seguenti figure professionali in proporzione al numero dei bambini iscritti: Educatori Professionali; Operatori Sociali; Educatori perl’infanzia/OSS e un Coordinatore