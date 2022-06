Amalfi, attimi di paura per una donna al nono mese di gravidanza rimasta bloccata in ascensore per un black out

Amalfi. Momenti di tensione e preoccupazione questa mattina nella città della costiera quando un improvviso black-out elettrico ha provocato il fermo di un ascensore in roccia che collega Piazza Municipio al Cimitero Monumentale. All’interno dell’ascensore, ferma all’ottavo piano, è rimasta bloccata una donna al nono mese di gravidanza. A riportare la notizia il “Quotidiano della Costiera” che precisa come, dopo i primi momenti di ansia la donna ha riconquistato la calma ed ha contatto il numero telefonico riportato sulla targhetta interna alla cabina.

Gli addetti alla manutenzione sono, quindi, intervenuti per sbloccare l’ascensore ma il tutto ha richiesto un lasso di tempo di 40 minuti durante i quali la donna è rimasta all’interno della cabina in una situazione aggravata dalle alte temperature. Alla fine i tecnici hanno dovuto forzare la porta dell’ascensore, rimasta bloccata in prossimità di un livello, ed hanno dovuto prendere in braccio la donna per farla finalmente uscire.

Per fortuna le condizioni della futura mamma non hanno destato preoccupazione ed è stata accompagnata dagli stessi dipendenti della ditta appaltatrice del servizio presso un vicino bar per consentirle di riposarsi e dissetarsi.