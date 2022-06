Amalfi, arrivano con i tir nella notte galeoni ed equipaggi di Pisa, Genova e Venezia . Grande lavoro della Milennium

Amalfi, arrivano con i tir nella notte galeoni ed equipaggi di Pisa, Genova e Venezia . Grande lavoro della Millennium. I volontari dell’associazione di protezione civile , dai quali abbiamo preso la foto , con colibrì, croce rossa ed altri , hanno seguito il trasporto da Angri per l’ingresso dell’autostrada A3 Salerno – Napoli verso il Valico di Chiunzi per Ravello Tramonti, da qui sono scesi a Maiori per arrivare ad Amalfi

Ecco il post

ci siamo… che la regata delle Antiche Repubbliche Marinare abbia inizio…

… vola cavallo alato

