Allarme truffatori a Capri: si spacciano per avvocati, corrieri o falsi nipoti. È allarme truffatori a Capri: alcune persone si fingono avvocati, corrieri o falsi nipoti per spillare soldi soprattutto alle persone anziane, nel mirino di persone senza scrupoli.

Soltanto questa mattina è stata portata a compimento una truffa del falso corriere, ed altre sono state tentate. In alcuni casi contattano telefonicamente la vittima spacciandosi per esponenti delle forze dell’ordine e comunicano che è avvenuto un incidente causato dal nipote. Poco dopo a effettuare la telefonata è un falso avvocato che chiede soldi per evitare guai giudiziari al nipote.

La delegazione dell’isola di Capri dell’Unione Nazionale Consumatori invita a prestare la massima attenzione, soprattutto alle persone anziane: “Attenzione alle truffe dei falsi avvocati o dei falsi corrieri. Personaggi senza scrupolo sono disposti a tutti pur di racimolare soldi. In caso di telefonate sospette potete contattare subito la nostra associazione e le forze di polizia”.