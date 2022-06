Alla scoperta degli scorci più belli di Positano. Il fascino del quartiere della Chiesa Nuova

Positano non è solo mare e la piramide di case che rendono unico il suo paesaggio ma è fatta anche di tanti tesori e scorci meravigliosi da scoprire. Angoli di pura bellezza intrisi di storia che troppo spesso vengono osservati con superficialità ed abitudine e rappresentano invece una ricchezza unica.

Come ad esempio il quartiere della Chiesa Nuova che prende il nome proprio dall’edificio religioso ivi presente, l’unica chiesa del paese a pianta ellittica. Il quartiere è tra i più antichi di Positano e, con il suo intreccio di scale e case, profuma di storia e di bellezza.

Passeggiando per i vicoli e le scale del quartiere si incontrano le ville che hanno ospitato grandi personaggi come Irene Kowaliska e Irmin Wegnere o addirittura Karol Wojtyla quando era seminarista.

E si possono scoprire delle vere e proprie testimonianze del passato anche non troppo lontano come, ad esempio, la Fontanella in Via Corvo che dona refrigerio ai passanti e che – come riporta una mattonella in ceramica – fu installata nel 1943 e donata dalle famiglie Pilone e Palatone.