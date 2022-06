Alla Sanità con Isa Danieli, Peppe Servillo e Alessio Arena

Napoli – “Fest”, ovvero il “Festival del teatro nella Sanità“, a cura di Mario Gelardi, direttore artistico del Nuovo Teatro Sanità, Alfredo Balsamo, direttore del Teatro Pubblico Campano, e Luigi Marsano, fondatore della compagnia I Teatrini, con il contributo di don Antonio Loffredo, prenderà il via il 17 giugno proponendo un programma di eventi ricco e articolato fino al 3 luglio, con appuntamenti ogni weekend alle ore 21 nel chiostro della basilica di Santa Maria della Sanità e dal 7 al 16 luglio prevede una sezione pensata per i bambini al giardino dell’ex educandato femminile di Santa Maria de’ Miracoli (ore 17:00 – 20:30). Si parte dunque venerdì 17 giugno con “Il resto della settimana”, testo di Maurizio de Giovanni con Peppe Servillo e Cristiano Califano: a Napoli il tempo si ferma quando la squadra di calcio deve giocare al “Maradona”, da questa suggestione lo spettatore viene trasportato in un bar dei Quartieri Spagnoli. Si continua il 18 con “Viviani, Sanità, La musica dei ciechi” di Mario Gelardi con i ragazzi del Nts che raccontano don Raffaele attraverso la musica e il teatro. Domenica 19 Alessio Arena, scrittore e musicista, esponente della World music d’autore, originario del quartiere, presenta il suo nuovo progetto musicale “Marco Polo”, quinto album di studio, canzoni sull’avventura della vita quotidiana e sulla scoperta della diversità. Si torna in scena il 24 con “Titina la magnifica” di Francesco Saponaro, con Antonella Stefanucci ed Edoardo Sorgente, che si fanno portavoce di una grande e poliedrica artista raccontata attraverso collage di sketch e canzoni; il 25 “Far finta di essere sani» di Emilio Russo, dedicato al signor “G”: Giorgio Gaber; il 26 “L’ammore nun’è ammore”, trenta sonetti di Shakespeare tradotti da Dario Jacobelli e affidati a Lino Musella. Per il weekend conclusivo al chiostro, il primo luglio in scena e alla regia Isa Danieli con “Raccontami una passeggiata devota”, un excursus tra i vari personaggi interpretati dall’attrice, che ha spaziato dalla commedia alla tragedia greca. L’appuntamento del 2 luglio sarà dedicato ancora una volta alla musica con Le EbbaneSis e il loro originalissimo «Così fan tutte», dirette da Giuseppe Miale di Mauro, mentre il 3 luglio la compagnia del Nuovo Teatro Sanità tornerà sul palcoscenico con “Sound sbagliato” per la regia di Carlo Geltrude, racconto sulla provincia dimenticata e le vite bruciate di certi adolescenti. Da giovedì 7 luglio invece partiranno i laboratori e i giochi creativi ai Giardini a cura di Ludobus Artingioco e i Teatrini, nell’ambito delle attività estive della Ludoteca Cittadina.

A cura di Luigi De Rosa

Link utili: http://FEST – Festival del teatro nella Sanità

don Antonio Loffredo

Isa Danieli, attrice

Maurizio de Giovanni, scrittore

Peppe Servillo, attore