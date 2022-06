Alfonso Gambardella storico operatore del porto di Amalfi. Si è spento il giorno tanto caro agli Amalfitani, il Patrocinio di Sant’Andrea. E’ stato tra i primi meccanici navali di Amalfi e all’interno del porto turistico ha condotto per anni l’officina per la riparazione di natanti. Inoltre è stato cineoperatore al vecchio Cinema Iris e organizzatore della processione del Venerdì Santo di Amalfi.Uomo di mare e tradizioni, dal buon cuore, sereno e soprattutto onesto, è ricordato per competenza e disponibilità verso tutti , come i pescatori locali che spesso avevano problemi ai motori delle loro vecchie imbarcazioni rischiano di rinunciare all’uscita in mare.A tramandare l’attività ci penseranno i figli Antonio e Luigi con la stessa disponibilità e cordialità, ereditata anche dal nipote Alfonso Gambardella, anche lui meccanico navale del porto.