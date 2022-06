Al via La Penisola del Tesoro 2022, con il Touring Club e il WWF alla scoperta dei Cammini Bizantini

Salerno – Sabato 11 e domenica 12 giugno in tutta Italia al via l’iniziativa storica del Touring Club Italiano “La Penisola del Tesoro ©”, che da oltre vent’anni invita visitatori italiani e turisti alla scoperta dell’Italia meno conosciuta, con una proposta incentrata sul vivere un’esperienza di cammino. In questi due giorni, infatti, tutte le regioni d’Italia, in contemporanea, ospiteranno eventi lungo un determinato cammino scelto per vivere un’esperienza di conoscenza e valorizzazione di itinerari storici, aperta a qualsiasi età e adatta a tutte le gambe, con l’obiettivo di sottolineare come ogni cammino possa essere fruito da un ampio pubblico a partire dalle famiglie anche con bambini e non soltanto da sportivi allenati. Dalle Alpi alle Madonie venti cammini in venti regioni italiane per scoprire, camminando, percorsi reali e ideali che uniscono persone, storie, attività produttive di territori che di norma sono destinatari di una minore attenzione rispetto ai centri urbani, anche attraverso attività di approfondimento e presentazione del percorso, assaggi di produzioni tipiche, prodotti artigianali e attività di intrattenimento. In Campania si andrà alla scoperta del “Cammino di San Nilo”, il primo itinerario a piedi della più ampia rete dei Cammini Bizantini, progetto di promozione della mobilità lenta nei Parchi Nazionali del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dell’Appennino Lucano, Val d’Agri e Lagonegrese e del Pollino. Il Cammino di San Nilo nel Cilento bizantino, da Sapri a Palinuro, è un itinerario che ripercorre i sentieri degli antichi monaci italogreci, in particolare è dedicato al viaggio vocazionale intrapreso verso l’anno 940 dal giovane Nicola Maleinos, originario di Rossano Calabro, per ricevere l’abito monastico nel cenobio di San Nazario e assumere il nome “Nilo”. In occasione de “La Penisola del Tesoro” edizione 2022 si potranno esplorare il suggestivo borgo di Morigerati (BA), premiato con la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, l’Oasi WWF delle Grotte del Bussento fino all’eremo di San Michele, tra i luoghi più affascinanti del Cammino.

A cura di Luigi De Rosa

Oasi WWF delle Grotte del Bussento

Touring Club Italiano “La Penisola del Tesoro: https://www.touringclub.it/evento/penisola-del-tesoro-speciale-cammini-levento-sul-cammino-di-san-nilo-in-campania



Oasi WWF delle Grotte del Bussento : https://www.wwf.it/dove-interveniamo/il-nostro-lavoro-in-italia/oasi/oasi-grotte-del-bussento/