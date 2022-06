Al Mirqab approda a Positano: il meraviglioso megayacht . Il megayacht è un imbarcazione di lusso che da molti giorni ormeggia nelle acqua di Positano. E’ uno dei megayacht più grandi lungo 133 metri e la sua larghezza è di 20,87 metri; appartiene allo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani.

Il megayacht è stato premiato come Motor Yacht of the Year 2008a i Superyacht Awards, Al Mirqab è stata realizzata nei cantieri tedeschi di Kusch Yachts.

Può ospitare fino a 120 persone, 60 d’equipaggio (40 alle macchine e 20 ai servizi) e 60 ospiti. Lo scafo in acciaio e le alte mura color blu oceano sostengono una mega-struttura in gran parte in alluminio che riesce ad ospitare, tra l’altro una pista per elicottero, un cinema, una piscina e una Spa Jacuzzi.