Al Futsal Coast arriva Valentino Cennamo. Trentuno anni, per quattro anni ha vestito la maglia del Guadagno Pack, ha conquistato la vittoria del campionato di serie C2 e della Coppa Campania, Valentino Cennamo è il primo acquisto del Futsal Coast. L’estremo difensore è un colpaccio del presidente De Luise che dichiara: “Sono contento di aver portato Cennamo nel nostro gruppo, un grande talento che serviva per rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato. L’arrivo dell’estremo difensore è il primo annuncio di questa stagione, presto ci saranno altre novità”.