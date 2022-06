Aída Yéspica a Li Galli a Positano , spettacolare il suo arrivo in elicottero . Oggi abbiamo parlato dell’isola di Giovanni Russo, il patron del Sorrento Palace, che ha visto russi e americani e l’anno scorso Sting, sicuramente una delle location più esclusive non solo della Costa d’ Amalfi ma del mondo .

Non volevamo rivelare le nuove ospiti, ma Miss Amazonas 2002 sulle sue storie le ha rese pubbliche. Oramai la Costiera amalfitana è proprio piena di Vip

Chi è Aida Yespica

Aida Yespica è una modella e showgirl venezuelana. Dopo aver partecipato a Miss Venezuela, si è trasferita a Milano a inizio anni 2000 per intraprendere l’attività di modella. Nella stagione 2003-2004 ha esordito in TV nel programma comico di Rai 2 Bulldozer, e poco dopo è stata una dei naufraghi de L’isola dei famosi. È nota per i suoi calendari e i suoi servizi fotografici senza veli. Ha fatto parte anche della Compagnia del Bagaglino ed è stata un’inviata di Lucignolo. Ha un figlio, nato nel 2008.