Addio alla figlia di Totò Liliana de Curtis, nel 2009 al Premio Domina Positano

L’attrice e scrittrice Liliana De Curtis, figlia del grande Totò, si è spenta all’età di 89 anni nella sua abitazione a Roma. Nel 2009 scelse Positano e la costa d’ Amalfi per la visione in diretta del primo documentario del grande Totò su Rai 1, ed ha inaugurato la quarta edizione della Rassegna letteraria Domina Positano ideata e curata da Angelo Ciaravolo e Roberto Ileano.

Il nome Liliana fu scelto da Totò in ricordo di Liliana Castagnola, cui l’attore napoletano era stato legato sentimentalmente prima di unirsi a Diana Rogliani e che si era suicidata per lui. Sposata in prime nozze, nel 1951, con il produttore cinematografico Gianni Buffardi,da questo ha avuto due figli: Antonello e Diana. Successivamente, fallito dopo pochi anni il matrimonio con Buffardi, si è unita in matrimonio con Sergio Anticoli, col quale ha avuto una figlia, Elena (nata nel 1969, e fondatrice del brand commerciale “CafféTotò”). Ha avuto una breve esperienza come attrice partecipando nel 1940 alle riprese del film San Giovanni decollato e comparendo nel 1954 in Orient Express. Ha curato per Rai 3 un documentario di mezz’ora intitolato Io lo conoscevo bene, con interventi di Ninetto Davoli e Giacomo Furia. Nel 2007 ha interpretato se stessa commentando in voce la trasmissione televisiva Siamo Stati Uniti. In teatro ha collaborato con l’autore-attore Antonino Miele, con cui ha recitato negli spettacoli Pardon Monsieur Totò (a fianco anche di Vito Cesaro) e Totò dietro le Quinte (per la regia di Mario Di Gilio). Con lo stesso Miele e con Matilde Amorosi ha scritto il libro Ogni limite ha una pazienza, pubblicato da Rizzoli Editore e dedicato a Totò. È spesso ospite per televisione, in trasmissioni rievocative della figura di suo padre, del quale promuove il ricordo con manifestazioni in diverse località d’Italia. Liliana De Curtis ha dedicato libri biografici alla memoria del padre, fra cui Malafemmena, pubblicato nel 2009 per Arnoldo Mondadori Editore. Il 6 dicembre 2011, dopo una lunga malattia, muore la figlia Diana; le sue ceneri si trovano nel cimitero di Santa Maria del Pianto, lo stesso dov’è tumulato il nonno. Il 21 settembre 2013 partecipa alla festa di san Gennaro organizzata a Napoli, dove riceve un premio alla carriera. L’attrice e scrittrice si è spenta all’età di 89 anni nella sua abitazione a Roma.

Note biografiche da wikipedia, foto Massimo Capodanno