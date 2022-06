Academy Sorrento, tanti auguri al presidente Ruggiero. Grande festa in casa Academy Sorrento: oggi il presidente Raffaele Ruggiero compie 50 anni e il club rossonero ha rivolto un pensiero a colui che è il fulcro della società. “Il motore, l’anima dell’Academy, quello che trovi sempre ed in tutte le situazioni con il cuore aperto all’ascolto e la testa lucida (non è una battuta…) per prendere le decisioni migliori nell’interesse dei ragazzi, dei bambini, dei genitori, dei tecnici e dei collaboratori. Se siamo una grande famiglia lo dobbiamo a lui che è il nostro capostipite ed i cui valori ci portiamo dentro al campo e fuori dal rettangolo verde. Etica, impegno, dedizione, cultura del lavoro: Raffaele insegna questo a noi e noi proviamo a trasferirlo, ogni giorno e – appunto – con passione. La sua, la nostra è quella dei ragazzi che gli stanno facendo regali a raffica con i loro risultati, quelli ottenuti di recente ma anche quelli che ogni giorni passano dalle lezioni di Raffaele che conosce un solo modo di insegnare, essere di esempio”. Tanti auguri presidente!