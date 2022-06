Academy Sorrento, si ferma la U14 mentre la U16 va in semifinale. Inversione di tendenza rispetto ai risultati maturati nelle gare d’andata. La U14 di mister Cacace, che si era imposta per 4-3 tra le mura amiche dell’Italia, ha ceduto il passo ad una Spes Battipaglia decisamente più in palla: 5-1 il risultato della gara di ritorno, che non lascia spazio ad altre parole che non siano complimenti ai nostri avversari di turno. Discorso diverso invece per la U16 di mister Cuomo, che ha ribaltato la sconfitta dell’andata staccando il pass per le semifinali grazie ad un sonoro 4-1 : decisive le reti di Spina, Pagano e la doppietta di Di Roberto.