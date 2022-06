A Vietri sul Mare un convegno su Giustino Fortunato. Il Convegno “Giustino Fortunato e i Monti Lattari” , inserito nel calendario degli eventi culturali di Vietri sul Mare ,con il patrocinio dei comuni di Vietri sul mare, di Cava dè Tirreni ,del C.A.I. sez. Cava dè Tirreni ,dell’Associazione Giornalisti Cava dè Tirreni –Costa d’Amalfi “Lucio Barone “ con il supporto della Comunità Montana dei Monti Lattari. Il convegno è promosso dal Collettivo “Alta Via dei Monti Lattari 1876” ,i quali hanno deciso da qualche anno di di ripercorrere gli storici passi di Giustino Fortunato, ed ha ripreso quanto fatto dal Fortunato nel 1876: studiare i problemi riguardanti la crisi sociale ed economica del sud illustrando nelle sue opere una serie di interventi programmati per fronteggiare la cosiddetta questione meridionale.

La riscoperta di chi fu per primo a percorrere e tracciare l’alta Via oggi sentiero”300 CAI”, ha acceso la volontà di creare un HUB culturale che parta dalla montagna per raccontare, tramandare e riprendere la conoscenza, a volte accantonata, di storia dei territori, culture differenti e tradizioni che hanno segnato l’evoluzione di queste terre. Cominciato come cammino esperienziale in abiti d’epoca e nessuna tecnologia “moderna” oggi, nel “…più bel mattino del secondo venerdì di Ottobre…” si ripercorrono i passi di Giustino, ma per non lasciare a pochi il privilegio di conoscere e vivere le stesse emozioni di Giustino Fortunato, nascono progetti divulgativi su tutto il territorio. Con il partenariato degli Enti preposti prima e delle comunità locali poi, si darà seguito alle esperienze montane con differenti attività divulgative, culturali, conoscitive ed esperienziali. Durante la serata si racconterà di come Giustino Fortunato segnò per primo i passi dell’Alta Via dei Lattari, descrivendone.in modo mirabile , la natura e le sue diversità sociali e di come oggi, a quasi 150 anni, oggi siamo chiamati a fare da “ ambasciatori” di una cultura del territorio che va preservata e divulgata. La serata prevede i saluti del Sindaco di Vietri sul mare Giovanni De Simone ,del Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli e gli interventi saranno affidati a Laura Placenti Giornalista RAI, Antonio Marrazzo segretario Generale della comunità Montana Monti Lattari ,Carmine Pinto Professore Dipartimento di Studi Umanistici (UNISA),Giuseppe Foscari Docente Storia Moderna(UNISA), Francesco Romanelli presidente dell’Associazione Giornalisti Cava de’ Tirreni –Costa d’Amalfi “Lucio Barone “, Lucia Palumbo Presidente CAI Cava de’ Tirreni. A presentare la serata il giornalista Antonio Di Giovanni

Al termine del dibattito, il Collettivo presenterà il progetto “Alta Via dei Lattari 1876” con la proiezione del Docu-Film girato sui Monti Lattari, percorrendo il cammino di Giustino Fortunato con i ragazzi del Collettivo vestiti con abiti d’epoca.