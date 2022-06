A Terzo Tempo Napoli parla Marcantonio: ” Vi spiego il rapporto tra il Napoli e la Filmauro”. Durante una puntata della trasmissione Terzo Tempo Napoli, condotta da Vincenzo Vitiello, è intervenuto il dottor Luigi Marcantonio, tecnico in materia economico finanziaria, che ha parlato delle condizioni economico finanziarie in cui versa il Napoli. “La SSC Napoli è un supporto per la Filmauro – esordisce Marcantonio -. Tengo a precisare che ciò che accade nella società azzurra è assolutamente lecito, ma va chiarito. Non esiste alcuna legge che vieti al Napoli di finanziare la Filmauro, ma in bilancio apparirebbe palesemente il finanziamento e ciò creerebbe qualche scompiglio anche negli animi azzurri – prosegue il tecnico -. Per cercare di ovviare a questo inconveniente, il presidente De Laurentiis ha elargito compensi medio – alti al consiglio di amministrazione, nel corso degli anni, per poi riversare parte di questo compenso nelle casse della Filmauro. In tal modo non appare il finanziamento della SSC Napoli, ma della famiglia De Laurentiis. E’ un escamotage per evitare di far apparire direttamente il Napoli come finanziatore. La Filmauro è dunque una Holding e il Napoli una sua controllata. Sarà quindi la Filmauro a chiedere prestiti in banca e a ‘dettare legge’ e non viceversa ma, ripeto, questo è tutto lecito”. Ecco forse spiegato il mancato interesse di vincere che molti tifosi partenopei attribuiscono al patron del Napoli e, soprattutto, alla ritrosia nell’investimento di giocatori importanti.