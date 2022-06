A Sorrento il Global Youth Tourism Summit: il piano traffico. Dal prossimo lunedì, 27 giugno 2022, e fino a domenica 3 luglio, Sorrento ospiterà il primo Global Youth Tourism Summit, l’incontro mondiale organizzato dall’Unwto, l’ Organizzazione mondiale del turismo, in collaborazione con il Ministero del Turismo e l’Ente Nazionale per il Turismo, che offre un’opportunità per i giovani tra i 12 e i 20 anni, provenienti da molti Paesi del mondo, di di confrontarsi nel corso dei lavori con politici, personalità del settore turistico, del mondo dello spettacolo e dello sport.

In città arriveranno, dunque, 130 delegati da 60 paesi ed anche diversi rappresentanti delle Nazioni Unite, ministri e rappresentanti istituzionali a tutti i livelli.

Sarà per questo necessario garantire la sicurezza dei partecipanti. Le forze dell’ordine, coordinate dalla prefettura di Napoli, hanno già predisposto un piano per la sorveglianza dell’area intorno all’Hilton Sorrento Palace, che ospiterà il summit, e nelle zone dove si raduneranno gli ospiti dell’evento.

Nel frattempo il comandante della polizia municipale di Sorrento, colonnello Rosa Russo, tenendo conto della relazione del tenente Giuseppe Coppola, ha firmato l’ordinanza che impone particolari limitazioni al transito ed alla sosta nell’area intorno all’albergo dove si ritrovano i partecipanti al Global youth tourism summit.

Provvedimento che prevede dalle ore 8 del 27 giugno alle ore 12 del 3 luglio 2022, l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Sant’Antonio, nel tratto compreso tra il lato opposto l’ingresso merci dell’albergo Hilton e la casa di riposo Sant’Antonio, nonché lungo tutta via Rivolo Sant’Antonio. Inoltre, dalle ore 8 alle ore 24 del 28 giugno 2022 scatta il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Parsano/via Sant’Antonio (tratto di strada compreso dall’incrocio con via degli Aranci all’ingresso merci dell’albergo Hilton).

Infine è prevista la sospensione temporanea della circolazione veicolare al passaggio delle cariche istituzionali, lungo via Parsano/via Sant’Antonio/via Rivolo Sant’Antonio.