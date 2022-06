A Ravello le strisce blu sono per i turisti: ridotte quelle per i residenti. Ne parla Salvatore Serio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Convertire le aree di sosta riservate esclusivamente ai residenti in parcheggi a pagamento. Il Comune di Ravello ha deciso di intervenire sulle zone destinate agli stalli per residenti mettendole a disposizione di turisti e visitatori. Per chi abita nella Città della Musica saranno individuate nuove aree di sosta che saranno recuperate dalle periferie, anche in strade non comunali, previa richiesta di nulla osta agli enti proprietari. Al fine di armonizzare le esigenze del territorio con l’altissima la fruibilità dello stesso, il Comune di Ravello è intervenuto sulla disciplina della sosta veicolare. Saranno istituite, inoltre, nuove tariffe ponderate. Tra le novità che saranno introdotte anche gli orari per la sosta dei residenti in modo da garantire la razionalizzazione del traffico veicolare nel centro storico. In particolare nel periodo estivo Ravello viene presa letteralmente d’assalto da turisti provenienti da tutto il mondo. Si provvederà, inoltre, all’aggiornamento della segnaletica nei luoghi dove si rende necessario, a causa dell’usura del tempo. Le tariffe per i non residenti saranno di quattro euro l’ora su tutto il territorio comunale tranne per quanto concerne le aree in via zia Marta in località Castiglione dove la tariffa sarà di tre euro per ogni ora. Tariffe ponderate per residenti prima e seconda auto, con permanenza oraria di 30 minuti, via G. Boccaccio, primo e ultimo tratto, via 25 aprile e via Civita nei pressi dell’ospedale di Castiglione dove la tariffa prevista sarà di 50 centesimi mentre i non residenti pagheranno 1 euro all’ora.

La scelta dell’Ente comunale, guidato dal sindaco Paolo Vuilleumier , è legata alla necessità di trovare nuovi posti auto per i tantissimi turisti che giungono nel periodo estivo a Ravello ma senza dimenticare le esigenze dei residenti che avranno aree dedicate dove parcheggiare gratuitamente. Una sorta di compromesso che di sicuro aiuterà a gestire l’afflusso turistico alle tante strutture ricettive presenti sul territorio. Al contempo sarà razionalizzato il traffico veicolare diretto verso il suggestivo e affascinante centro storico. In tal senso è prevista la sperimentazione di nuove strategie relative all’utilizzo delle infrastrutture presenti sul territorio. Una serie di novità che arrivano in un momento molto particolare non solo per la Città della Musica ma per l’intera Divina. Il settore turistico è ripartito in maniera vigorosa con numeri di presenze già elevatissimi e migliori anche del periodo pre-Covid. Si inseriscono in tale contesto le scelte sulle nuove aree di sosta.