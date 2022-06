A Positano profili Instagram nel mirino degli hacker: ecco come avviene la truffa

Alcune aziende di Positano lamentano di truffe informatiche in atto sui social. Nel dettaglio, pare che la piattaforma coinvolta sia Instagram, sulla quale sono in atto diversi hacker che clonano il profilo di alcune imprese di Positano. Sta spopolando questo fenomeno messo in atto da abilissimi criminali del web che selezionano alcuni profili riproducendoli di sana pianta, includendo foto di profilo, immagini e commenti.

Perché avviene?

Lo scopo di queste clonazioni di account sta probabilmente nelle strategia pubblicitarie, ovvero nella necessità di creare delle “like farm”, una grande quantità di account pronti ad essere utilizzati per far guadagnare “follower”, “mi piace” o “like” alle immagini, senza che questi riscontri abbiano una qualsiasi reale utilità; un fenomeno non nuovo ma che è stato già in passato utilizzato su altri social network, fra cui lo stesso Twitter, dove i profili falsi ed inattivi pare siano moltissimi.

Come proteggersi

Aggiornare l’applicazione di Instagram sul proprio smartphone e utilizzare una password sicura è una regola fondamentale che devi sempre tenere a mente, se vuoi evitare che malintenzionati possano accedere al tuo profilo Instagram. Generalmente, una password sicura è una composta da almeno 15-20 caratteri divisi tra numeri, lettere e simboli.