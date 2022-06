A Positano lo yacht di lusso “Silver Dream” incanta con la sua bellezza

Nella rada di Positano lo yacht di lusso “Silver Dream”. L’imbarcazione batte bandiera della Cayman Islands ed è stato costruito da Warren Yachts e consegnato al suo proprietario nel 2001, in seguito è stato sottoposta a un refit nel 2019.

L’esterno dello yacht è disegnato da Dubois.

“Silver Dream” è stato progettato per ospitare comodamente fino a 10 ospiti charter in 5 suite.

Le cabine ospiti comprendono una suite principale con letto king size e bagno interno, 2 cabine con letto matrimoniale e bagno interno e 2 cabine con letto singolo e bagno interno.