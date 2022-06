A Positano lavori di pulizia in Via Monsignor Saverio Cinque, l’arteria che conduce alla frazione di Montepertuso

Positano. Oggi Via Monsignor Saverio Cinque, la strada che conduce alla frazione di Montepertuso, è interessata da lavori di pulizia anche in vista della prossima solennità della Madonna delle Grazie che si svolgerà il 2 luglio e che attirerà tantissime persone, della costiera e non solo, nella frazione positanese per assistere ad una delle feste religiose più belle della costiera amalfitana.

Oltre alla pulizia della strada si è provveduto anche alla realizzazione delle strisce che delimitano i lati della carreggiata. Un lavoro encomiabile che si attendeva da tanto e che contribuisce a rendere più sicura l’arteria che ogni giorno viene percorsa da tantissime persone per raggiungere le proprie abitazioni, il luogo di lavoro o semplicemente la bellissima frazione positanese.