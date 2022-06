A Minori il mare torna balneabile: “Immediati effetti positivi della nuova condotta”.

L’attivazione della nuova condotta sottomarina di Minori ha prodotto da subito i risultati previsti. L’ARPAC ha infatti comunicato gli esiti completamente favorevoli dei campionamenti effettuati nelle acque balneabili, e lo specchio d’acqua di Minori è stato pertanto riammesso alla balneazione. Con buona pace di chi minimizzava o addirittura ironizzava sull’efficacia dell’opera, l’intervento attuato dalla Provincia di Salerno ha così ristabilito condizioni di piena salubrità delle acque marine, garantendone una sicura fruibilità per i cittadini e per i visitatori che già affollano la spiaggia. L’Amministrazione Comunale e l’intera comunità esprimono grande soddisfazione per questo importante risultato, che rinsalda il positivo andamento delle attività produttive e lavorative, confermando l’appeal che Minori esercita sull’utenza turistica nazionale e straniera. Un grazie di cuore alla Regione Campania al Presidente Vincenzo De Luca e al Vice Presidente Fulvio Bonavitacola, un sentito ringraziamento al Presidente Strianese per la sensibilità dimostrata, nonché ai tecnici della Provincia guidati dall’Arch. Cavaliere, i tecnici dell’Ausino guidati dall’Ing. Vitagliano per l’impegno profuso nella realizzazione del nuovo impianto. Un grazie al Vice Sindaco Sergio Bonito e al Consigliere Comunale Antonio Proto per la dedizione costante in questi mesi di duro lavoro. Sicurezza delle persone e tutela delle risorse naturali e culturali restano i criteri di riferimento nell’amministrazione di Minori in ciascuna delle tante attività in cui essa si esprime.

Auguriamo a tutti una serena estate: MARE, WELLNESS, IL SENTIERO DEI LIMONI, ACCOGLIENZA E GASTRONOMIA DI QUALITÀ, ARCHEOLOGIA E SERATE DI SPETTACOLO E DI CULTURA A MINORI CITTA DEL GUSTO.