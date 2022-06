A Meta presentazione del testo Pompei La Catastrofe (2014 -2020 d.C.) di Helga Di Giuseppe e Marco Di Branco

Meta (NA) Domenica 3 luglio con inizio alle ore 20, presso il Giardino della “Gallina Felice” sarà presentato il testo “Pompei La Catastrofe (2014 -2020 d.C.)” edito da “Scienze e Lettere” scritto da Helga Di Giuseppe e Marco Di Branco. Con gli autori dialogheranno la senatrice Margherita Corrado (Membro della 7ª Commissione permanente; Istruzione pubblica, Beni culturali), il giornalista Vincenzo Iurillo (Il Fatto Quotidiano) modererà l’incontro la professoressa Marilù Rugiero. Helga Di Giuseppe e Mauro Di Branco, un’archeologa versatile, scrittrice prolifica, e un autorevole storico docente all’Università La Sapienza di Roma, sono gli autori di un testo molto interessante, soprattutto fuori dal coro osannante di questi anni, perdonate la battuta, dedicato alla gestione del Parco Archeologico di Pompei e, sullo sfondo, alle problematiche più recenti dei Beni Culturali nell’Era franceschiniana alla quale ha dato l’abbrivio Matteo Renzi. Un’occasione dunque per ascoltare chi da anni si occupa con competenza e passione di archeologia in Italia, una disamina attenta e puntuale della storia degli ultimi sei anni sia del parco archeologico sia del Ministero della Cultura che da “BBCC”, è diventato “MIBAC”, poi ancora “MiBACT” ed oggi “MIC”; un dicastero dunque che ha cambiato competenze e definizioni, ma non il Ministro Franceschini che lo guida saldamente e, molto prevedibilmente, lo lascerà soltanto nel 2023, a fine legislatura.

Link utili: http://www.scienzeelettere.it/book/50348.html