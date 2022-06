A Marco Gargano Front office del Vittoria di Sorrento originario di Atrani il premio di “Eccellenze Italiane” nel Business. Marco è una nostra vecchia conoscenza, un grande professionista originario della Costiera amalfitana, ora vive a Praiano , dalla Costa d’ Amalfi i primi complimenti

“Caro Marco tantissimi auguri! Ho appreso ora la notizia del premio ricevuto, sentite congratulazioni per il tuo successo. Questo a riprova che le cose buone arrivano sempre quando ci si mette impegno dedizione e sacrificio per raggiungere gli obiettivi. Atrani é orgogliosa per il successo che ha ricevuto oggi uno dei suoi figli. Ti aspetto ad Atrani!” – queste le parole di congratulazioni del vicesindaco Michele Siravo