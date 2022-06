Eccellenze di Capri nel mondo: L’ Anacaprese Roberto Lembo tra i nuovi soci di PwC Usa

Capri ( Napoli ) . Roberto Lembo, 39 anni, anacaprese “trapiantato” all’estero è stato recentemente nominato socio di PwC, prestigiosa multinazionale della consulenza manageriale, legale, fiscale e di revisione di bilancio.

Dopo gli studi in finanza aziendale all´Universitá Bocconi di Milano ed un intercambio alla Ghent University con l’Erasmus Programme, Roberto inizia la sua carriera professionale all’estero arrivando in PwC nel 2005, dove per 17 anni ricopre incarichi direttivi presso gli uffici di Bruxelles, New York, Rio de Janeiro e Cittá del Messico. Anni di significative esperienze nell’assistenza a clienti corporativi e ad investitori privati che, insieme all ́abilitazione alla professione di Dottore Commercialista negli Stati Uniti e a moltissima dedizione e determinazione, lo hanno portato oggi a raggiungere una posizione di vertice.

Sarà operativo nella sede di PwC a Città del Messico, dove assumerá la responsabilità di gestire un team di professionisti nello sviluppo delle attività di consulenza a clienti che desiderano realizzare operazioni di finanza straordinaria nei mercati dei capitali negli Stati Uniti ed America Latina.