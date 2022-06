1972/2022 da Cinquant’anni in scena -Il gruppo di Ciro Ferrigno

La Città di Piano di Sorrento con l’Assessorato Cultura, Turismo e Spettacolo patrocinano per Domenica 26 giugno 2022 – ore 20.00 Terrazza Villa Fondi – Piano di Sorrento ll Gruppo Culturale di Ciro Ferrigno che PRESENTA

1972/2022 da Cinquant’anni in scena

con: Gabriele Iaconis – chitarra e voce / Anelo Castellano – tastiere Donato bongos Annabella Severi – voce

Il 19 maggio 1972 nasceva la Piccola Compagnia . Teatro d Piano di Sorrento, nell’ambito delle attività estive dell’Oratorio di San Nicola. Nel 1979 nome fu mutato in Compagnia Stabile di Teatro di Piano di Sorrento, all’atto della redazione dello Statuto dinanzi al Notaio. Dal 1996 è, più semplicemente, il Gruppo Culturale di Ciro Ferrigno. Sono cinquant’anni senza interruzioni Per il colera del ’73 lo spettacolo slittò da settembre a novembre, eravamo in scena nel Natale del’80 subito dopo il terremoto, slittò da dicembre al gennaio 1982 il nostro Natale in casa Cupi., dopo l’affondamento della Marina d i Equa. Nei due anni di pandemia, con mascherine e distanziamento, abbiamo animato ben 23 incontri culturali. Grazie a tutti gli amici che mi hanno seguito in tutti questi anni con pazienza ed amore. Grazie al pubblico che non ci ha mai traditi, neanche una volta. Per molti di noi, dopo tanti anni è bello girarsi indierro e dire con soddisfazione: .Vissi d’Arte’,

Il Vicesindaco Giovanni laccarino il Sindaco Salvatore Cappiello

LA CITTADINANZA E’ INVITATA INGRESSO GRATUITO