19 Giugno 2022 – al teatro Dehon presentato lo spettacolo “Io Napule e ‘e canzone”

Grande successo ieri 19 giugno al Teatro Dehon per lo spettacolo ideato scritto e diretto da Antonio Venturini, “ IO NAPULE E ’E CANZONE”, Una passeggiata musicale per la Napoli del 900, che con grande maestria, ha saputo condurre con i suoi testi, gli artisti e canzoni appropriate;

facendo di esse un ritratto a colori della bella Napoli. Si comincia dal Vomero per andare ai quartieri spagnoli, alla Pignasecca, alla Sanità, con susseguirsi di canzoni, sketc, teatro e poesia. Applausi a scena aperta per tutti gli Artisti. Un finale ringraziando il pubblico con tutti gli artisti in scena cantando “Gente Magnifica Gente.”

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews