16-17 giugno 2022 Convegno Il patrimonio culturale risorsa per una crescita sostenibile

/ LE PATRIMOINE CULTUREL RESSOURCE POUR UNE CROISSANCE DURABLE​

Date: 16 e 17 giugno 2022

Luogo: Napoli, sedi dell’Università Suor Orsola Benincasa e del Museo e Real Bosco di Capodimonte​

Con il patrocinio del Ministero della Cultura italiano e del Ministère français de la Culture

Per partecipare all’evento registrarsi entro le ore 24.00 del 15 giugno a questo collegamento.

(google form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUIKQkq2msYSBMP4eS6kEAT5B1cboFEGT63fbTlQBSqc7XzQ/viewform) L'evento sarà visibile in diretta su www.facebook.com/unisob/live L'iniziativa si inquadra nella strategia dell'Università Italo-Francese di organizzare, con cadenza biennale, un Convegno bilaterale su significativi ambiti della ricerca e dell'attualità che interessano i due Paesi.

La scelta del tema del Patrimonio culturale come fattore di identità, cittadinanza e sostenibilità appare particolarmente significativa trattandosi di due Paesi, che per la specificità della loro storia, rappresentano le più alte “cifre” mondiali in tema di patrimonio culturale tanto materiale quanto immateriale e sono, pertanto, in tali ambiti delle autentiche punte di diamante mondiali per i processi di conservazione, restauro e valorizzazione.

L’argomento, inoltre, ben si inquadra nell’ambito del recente trattato del Quirinale che ha evidenziato il possibile specifico e maggior apporto della collaborazione italo-francese nel processo di costruzione europea e di cooperazione internazionale.

È per le ragioni di cui sopra che questa Università, da sempre vocata alle tematiche del patrimonio culturale, è stata incaricata di organizzare il convegno nella città di Napoli.

Il Congresso riguarderà le tematiche relative al Patrimonio culturale per una crescita sostenibile specie nelle aree di intersezione tra Italia e Francia, ma sarà anche l’occasione per sviluppare progettualità nate da uno scambio tra ricercatori e imprese, e per raccogliere idee e proposte di giovani ricercatori.

L’initiative s’inscrit dans la stratégie de l’Université franco-italienne d’organiser une conférence bilatérale biennale sur des domaines de recherche et d’actualité importants qui intéressent les deux pays.

Le choix du thème du patrimoine culturel en tant que facteur d’identité, de citoyenneté et de durabilité semble particulièrement significatif, étant donné que les deux pays représentent les plus hauts “chiffres” du monde en matière de patrimoine culturel, tant matériel qu’immatériel, en raison de la spécificité de leur histoire, et sont donc des leaders mondiaux dans ces domaines en termes de conservation, de restauration et de valorisation.

En outre, ce thème s’inscrit dans le droit fil du récent traité du Quirinal, qui a mis en évidence la contribution spécifique et accrue de la collaboration franco-italienne dans le processus de construction européenne et de coopération internationale.

C’est pour ces raisons que cette université, qui s’est toujours consacrée aux thèmes du patrimoine culturel, s’est vu confier la tâche d’organiser la conférence dans la ville de Naples.

Le congrès traitera des questions liées au patrimoine culturel pour une croissance durable, notamment dans les zones d’intersection entre l’Italie et la France, mais il sera également l’occasion de développer des projets nés d’un échange entre chercheurs et entreprises, et de recueillir les idées et propositions des jeunes chercheurs.

Tematiche proposte:

i. La legislazione comparata Italia/Francia in tema di tutela e salvaguardia del Patrimonio culturale: confronto e strumenti di cooperazione.

ii. La visione strategica e l’impatto sociale ed economico dell’azione delle comunità nazionali e dell’UNESCO per la protezione, la promozione e la trasmissione del patrimonio e per favorire la creatività e la diversità delle espressioni culturali.

iii. La Formazione nell’ambito dei beni culturali: Italia e Francia a confronto

Thèmes proposés

I. La législation comparative France/Italie sur la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel: comparaison et instruments de coopération.

II. La vision stratégique et l’impact social et économique de l’action des communautés nationales et de l’UNESCO pour la protection, la promotion et la transmission du patrimoine et pour favoriser la créativité et la diversité des expressions culturelles.

III. La formation dans le domaine du patrimoine culturel: comparaison entre l’Italie et la France.

Giovedì 16 giugno 2022

Jeudi 16 Juin 2022

Università Suor Orsola Benincasa, Sala degli Angeli, via Suor Orsola 10

9.30

Salutations

Stefano Guerrini

Presidente dell’Università Italo-francese

Président de l’Université franco-italienne

Lucio d’Alessandro

Rettore dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Recteur de l’Université Suor Orsola Benincasa

Gaetano Manfredi

Sindaco di Napoli

Maire de Naples

Christian Masset

Ambasciatore di Francia in Italia

Ambassadeur de France en Italie

10.30

Conférences introductives

Pierluigi Leone de Castris

Professore ordinario di storia dell’arte moderna, Università Suor Orsola Benincasa

Professeur titulaire d’histoire de l’art moderne, Université Suor Orsola Benincasa

Gli scambi Italia/Francia in età angioina

Le commerce entre l’Italie et la France à l’époque angevine

Sylvain Bellenger

Direttore generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte

Directeur général du Musée de Capodimonte et du Bois Royal

Errico di Lorenzo

Presidente dell’Associazione Amici di Capodimonte

Président de l’Association des Amis de Capodimonte

Le collezioni francesi di Capodimonte

Les collections françaises à Capodimonte

11.45

Pause-café

Première session

La legislazione comparata Italia/Francia in tema di tutela e salvaguardia del Patrimonio culturale

Législation comparée entre l’Italie et la France sur la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel

Lorenzo Casini

Professore ordinario di diritto amministrativo, IMT Alti Studi di Lucca – già Capo di Gabinetto del Ministero della cultura del Governo italiano

Professeur titulaire de droit administratif, IMT Alti Studi de Lucca – ancien Chef de Cabinet du Ministère de la culture du Gouvernement italien

Marie Cornu

Direttore della ricerca CNRS – Francia

Directeur de recherche CNRS – France

Institut des Sciences Sociales du Politique (ENS Paris Saclay, Université Paris Nanterre)

Simon Garcia

Segretario Generale Villa Medici – Accademia di Francia a Roma

Secrétaire général de la Villa Médicis – Académie de France à Rome

Pierre Antoine Gatier

Architetto Capo dei monumenti storici responsabile dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici

Architecte en Chef des monuments historiques en charge de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis

Gestione del patrimonio dal punto di vista amministrativo, nell’ambito dei contatti Italia/Francia

Gestion des biens d’un point de vue administratif, dans le cadre des contacts Italie/France

13.00

Parigi: luoghi della storia / Paris: lieux de l’histoire

Ouverture de l’exposition

Déjeuner, Centre du Musée

15.30

Deuxième session

Présidence

Benedetta Craveri

Università Suor Orsola Benincasa / Accademia dei Lincei

Table ronde

La visione strategica e l’impatto sociale ed economico dell’azione dell’UNESCO per la protezione, promozione e trasmissione del patrimonio e per favorire la creatività e la diversità delle espressioni culturali

La vision stratégique et l’impact social et économique de l’action de l’UNESCO pour protéger, promouvoir et transmettre le patrimoine et favoriser la créativité et la diversité des expressions culturelles

Pier Luigi Petrillo

Professore ordinario di diritto dei patrimoni culturali, Università Unitelma Sapienza Roma – Presidente dell’Organo degli esperti mondiali della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

Professeur titulaire de droit du patrimoine culturel, Université Unitelma Sapienza Rome – Président de l’Organe mondial d’experts pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de la Convention UNESCO

Valéry Freland

Direttore esecutivo della fondazione ALIPH

Directeur exécutif de la fondation ALIPH

Scambi franco-italiani per la tutela del patrimonio e progetto ALIPH

Les échanges franco-italiens pour la protection du patrimoine e le projet ALIPH

Massimo Osanna

Direttore generale dei musei del ministero dei beni e delle attività culturali

Directeur général des musées du Ministère du patrimoine et des activités culturelles

Il ruolo dei Musei nel modello italiano di valorizzazione del patrimonio culturale

Le rôle des musées dans le modèle italien de valorisation du patrimoine patrimoine culturel

Sam Stourdzé

Direttore Villa Medici – Accademia di Francia a Roma

Directeur Villa Medici – Académie de France à Rome

La cultura francese in Italia

La culture française en Italie

Sébastien Allard

Musée du Louvre, Paris, Conservateur général – Directeur Département des Peintures

Museo del Louvre, Parigi, Curatore Generale – Direttore del Dipartimento dei Dipinti

Promozione e trasmissione del patrimonio tra Musei

Promotion et transmission du patrimoine entre les musées

Barbara Jatta

Direttrice dei Musei Vaticani

Directeur Musées du Vatican

Paolo Giulierini

Direttore del Museo archeologico nazionale di Napoli

Directeur du Musée archéologique national de Naples

19.30

Accueil confidentiel, Palais de Grenoble

Venerdì 17 giugno 2022

Vendredi 17 Juin 2022

Museo e Real Bosco di Capodimonte, Salone delle Feste, via Miano 2

10.00

Troisième session

La Formazione nell’ambito dei beni culturali: Italia e Francia a confronto. Con attenzione oltre che alla formazione dei funzionari a quella dei conservatori del patrimonio culturale

La formation dans le domaine du patrimoine culturel: comparaison entre l’Italie et la France. En se concentrant non seulement sur la formation des fonctionnaires mais aussi sur celle des conservateurs du patrimoine culturel

Éric de Chassey

Direttore dell’INHA (L’Institut National d’Histoire de l’Art, Parigi)

Directeur de l’INHA

Il ruolo della scuola del Patrimonio nella formazione in Francia

Le rôle de l’Institut dans la formation en France

Daniela Esposito

Presidente del coordinamento delle Scuole di specializzazione in BBCC

Présidente de la coordination de les Écoles postuniversitaires de la BBCC

Una specificità italiana. Le Scuole di specializzazione nel settore dei Beni culturali

Une spécificité italienne. Écoles de spécialisation dans le domaine du patrimoine culturel

Alessandra Vittorini

Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali

Directeur de la Fondation Ecole du patrimoine et des activités culturelles

Alta formazione e competenze per il patrimonio culturale: la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali

Enseignement supérieur et compétences pour le patrimoine culturel: L’Ecole de la Fondation pour le patrimoine et les activités culturelles

11.30

Pause-café

Workshop

Case-study: Marsiglia e Napoli

Marseille et Naples

Marsiglia Capitale della cultura 2013: cambiamenti prodotti

Marseille Capitale de la culture 2013: changements produits

Marie Paule Vial

Conservatore onorario del Patrimonio – già direttrice dei musei di Marsiglia e curatore di mostre per Marsiglia-Provenza Capitale europea della Cultura

Chef honoraire du patrimoine, ancienne directrice des musées de Marseille et commissaire d’exposition dans le cadre de Marseille-Provence Capitale Européenne de la Culture

Centro storico di Napoli – Patrimonio dell’UNESCO

Centre historique de Naples – Patrimoine mondial de l’UNESCO

Laura Lieto

Professore di urbanistica Università degli studi di Napoli Federico II – Assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli

Professeur d’urbanisme, Université de Naples Federico II – Conseiller à l’urbanisme, Ville de Naples

Alessandro Castagnaro

Professore di storia dell’architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II

Professeur d’histoire de l’architecture, Université de Naples Federico II

Interventi su esempi-tipo

Interventions sur des exemples typiques

Roberto Montanari

Professore di interaction design ed ergonomia cognitiva – Coordinatore tecnico scientifico del centro di ricerca Scienza Nuova, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Professeur d’interaction design et d’ergonomie cognitive – Coordinateur technique scientifique du centre de recherche Scienza Nuova, Université Suor Orsola Benincasa

Roberta Presta

Ingegnere delle telecomunicazioni

Ingénieur en télécommunications

Déjeuner, Tisaneria

16.00

Présidé par

Laurent Burin Des Roziers

Console di Francia a Napoli

Consul de France à Naples

Presentazione di progetti ed iniziative innovative di giovani ricercatori nel campo delle nuove tecnologie per la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale in ottica di sostenibilità. Risultati call for proposals italo-francese

Présentation de projets innovants et d’initiatives de jeunes chercheurs dans le domaine des nouvelles technologies pour la valorisation et la protection du patrimoine culturel dans une perspective de durabilité. Résultats de l’appel à propositions franco-italien

È prevista la pubblicazione degli Atti del Congresso

La publication des actes du congrès est prévue

Comitato organizzativo

Comité organisateur

Emanuela Bufacchi

Chiara d’Alessandro

Francesca De Ruvo