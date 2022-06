“Pesce, tesoro dei nostri mari” oggi e domani al Mercato Coperto Campagna Amica Fuorigrotta

Napoli – Oggi, 10 giugno, dalle ore 11.00 alle 13.00, nell’ambito della manifestazione ” Pesce, tesoro dei nostri mari” al Mercato Coperto Campagna Amica Fuorigrotta si terrà lo show cooking con degustazione a cura dell’Agrichef Francesco Ambrosio e Davide Pitt Viola “Pitt and Food”: “Paccheri con cozze e pomodorini”, l’appuntamento per le degustazioni gratuite è in Via Beniamino Guidetti, 72 (all’interno del Parco San Paolo). Si replica sabato 11 giugno dalle ore 11.30 alle 13.30, con lo show cooking stavolta a cura di Giovanni Mele “Jovaebbasta” e Mario Castaldo Castalfood. I “paccheri con cozze e pomodorini” rappresentano il piatto più gustoso della nostra tradizione culinaria, se un tempo era destinato ai poveri, i paccheri, infatti, essendo molto grandi, erano agognati dai poveri, che con uno o due avrebbero quantomeno chetato i morsi della fame, con l’aggiunta delle cozze, che Ferdinando I di Borbone, amante del pesce, esigeva dai suoi cuochi come insuperabile leccornia, e infine con quella dei pomodorini, che giunsero dalle Americhe, diventò il piatto da Re che tutti i gran gourmet di oggi apprezzano. Coldiretti è da tempo in prima linea per affermare il ruolo e l’impegno della filiera ittica, promuovendola e valorizzandola attraverso iniziative, progetti ed eventi capaci anche di dare sostegno e innovazione alle imprese di produzione oltre che dare risalto ai prodotti. Campagna Amica, attraverso le sue aziende/cooperative ittiche e mercati a km zero, migliora, rafforza e consolida il rapporto con i cittadini-consumatori, favorendo il loro coinvolgimento e il confronto diretto con i pescatori. La manifestazione “Pesce, tesoro dei nostri mari” si è rivelata una proposta di conoscenza del mondo della filiera ittica vincente, che ha trovato ottimo riscontro nel numero di visitatori già nel primo appuntamento veronese del maggio scorso, oggi a Napoli si replica, mentre il 18 e 19 giugno 2022, a Roma ci chiuderà il cerchio di questo mini tour, che ha gettato le basi per un coinvolgimento sempre più dinamico e inclusivo di tutta la filiera nord, centro, sud e isole.

A cura di Luigi De Rosa

Link utili: https://www.coldiretti.it/

Giovanni Mele “Jovaebbasta” e Mario Castaldo Castal food