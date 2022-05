Volley Meta, nono posto per gli U19. Si conclude la nostra bellissima esperienza con un meritatissimo nono posto dei nostri LEONI. Forse torniamo a casa con un po’ di amaro in bocca perché nel girone preliminare, se avessimo perso un solo set in meno, avremmo potuto disputare i quarti per i primi otto. Ma non importa perché con i se e con i ma non si gioca la pallavolo, ce lo dimostrano ogni giorno i nostri ragazzi che hanno partecipato a questa competizione con carattere ed orgoglio, dando un esempio di sano sport. Il COMCAVI VOLLEY META, una piccola realtà, no Sorrento, no Napoli, come qualche telecronista ci ha nominato più volte, è tra i migliori Under 19 d’Italia. Affrontando e superando tante difficoltà, non ultima il non avere una struttura idonea dove poterci allenare e gareggiare le finali regionali, che negli ultimi anni siamo i soli in penisola a disputare. Siamo felici, orgogliosi, e torniamo a Meta ancora più stimolati a fare di più. Ma adesso guardiamo avanti e nemmeno troppo. Dopo le premiazioni di domani, si ritorna a casa, ma più della metà della squadra avrà solo il tempo di preparare di nuovo la valigia. Mercoledì si riparte per Monza dove la squadra dei GUERRIERI è chiamata a gareggiare le finali nazionali Under 17.