Volley Meta, il punto della situazione. Il Volley Meta continua a collezionare successi. In serata gli U17 si sono aggiudicati il titolo di campioni regionali, vincendo contro il Volley World al Palasport di Ottaviano. “Bravi ragazzi, in palestra si lavora e in campo si vince. Siete una grande soddisfazione per tutti noi”, scrive il Club. I piccoli dell’U15, invece, battendo la Folgore ai quarti regionali, proseguono il loro cammino che li porta il 30 maggio al Palasport di Telese terme per disputare la finale regionale. Un’altra soddisfazione giunge poi fuori dal campo per le convocazioni in nazionale juniores di Antonino Russo e Giuseppe Martino e in nazionale pre-juniores di Giacomo Russo e Francesco Barretta. Il lavoro certosino che Marilù Cilento e Luigi Russo svolgono con i ragazzi continua a dare i suoi frutti anno dopo anno.