Vittorio Sgarbi: “Vorrei diventare ministro della bellezza” e cita Ravello tra le città che hanno puntato proprio sulla bellezza

Domenica 8 maggio Vittorio Sgarbi compie 70 anni e parla dei suoi progetti in un’intervista rilasciata all’AdnKronos: «Il progetto è costruire un movimento politico che abbia i valori della cultura, della giustizia, della civiltà, del rispetto delle persone, della bellezza, come suo primo riferimento. Ecco: mi piacerebbe essere il ministro della Bellezza! Occorre istituire in Italia il ministero della Bellezza, che potrebbe anche incorporare l’attuale ministero della Cultura oppure vivere di luce propria. Con la bellezza si vive e si mangia e potrebbero testimoniarlo tante località che hanno puntato sulla loro bellezza, da Ravello a Capri, da Ostuni a Taormina a Rimini, luoghi tra i più felici al mondo. Va difeso quel giardino del mondo che è l’Italia e su questo progetto politico vorrei vincere le prossime elezioni e diventare ministro. La passione per la bellezza e per l’arte è arrivata quando avevo 18 anni, grazie a un personaggio formidabile come Francesco Arcangeli, che ho incontrato all’università dove mi ero iscritto, che mi ha spiegato come l’arte e la vita coincidano. Senza quell’incontro o quella occasione avremmo avuto forse uno Sgarbi scrittore».