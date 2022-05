Virale il video di un soldato ucraino che canta “Stefania”, il brano vincitore dell’Eurofestival. In sottofondo il fragore delle bombe

Diventa virale il video di un soldato ucraino che dall’acciaieria Azovstal canta “Stefania”, il brano vincitore dell’Eurofestival.

Mentre cadono le bombe sull’acciaieria Azovstal assediata dai russi un soldato ucraino che canta «Stefania», il brano della Kalush Orchestra che ha trionfato all’Eurovision. E mentre la sua voce intona le parole della canzone si sente in sottofondo il fragore delle bombe. Un contrasto che fa gelare il sangue e che parla di speranza e di voglia di vivere nonostante la tragica situazione. Un messaggio di pace che raggiunge tutto il mondo e non può lasciare indifferenti.

Il video, pubblicato dalle Forze armate ucraine su Telegram e ricondiviso da molte agenzie stampa tra cui l’Ansa e l’AdnKronos, è diventato virale sui social con migliaia di condivisioni

Il militare è uno dei tanti combattenti che ancora sono asserragliati all’interno dell’acciaieria. Domenica notte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che attualmente sono in corso i negoziati per far uscire le persone da Mariupol e dall’acciaieria di Azovstal. In un videomessaggio Zelensky ha dichiarato: “Stiamo proseguendo trattative molto difficili e delicate per salvare la nosta gente da Mariupol, da Azovstal. Ci occupiamo quotidianamente di questo. E la cosa principale è che gli accordi siano rispettati”.