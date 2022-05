Viola Valentino: \"E\' successo di tutto\", il nuovo singolo

L’atteso nuovo singolo dell’artista Viola Valentino prodotto e distribuito da Sorridi Music, “E’ successo di tutto”, in uscita da venerdì 3 giugno, la direzione artistica ed esecutiva del progetto è stata curata interamente dal cantante e produttore discografico Jo Conti.

Il nuovo progetto di Viola Valentino, artista di successo, con una voce inconfondibile, nasce grazie a Sorridi Music, un’etichetta discografica indipendente, che in soli quattro anni d’attività, ha raggiunto traguardi notevoli, ed una prestigiosa sede a Roma.

“È successo di tutto” è nato dal talento dell’autore Joe Iozzo e del compositore Pierluigi Pellicanò che, con la splendida voce di Viola, hanno creato una bellissima canzone, tutta da ballare che tornerà a farci battere il cuore.

L’autore del brano, Joe Iozzo, ha scritto numerose canzoni in collaborazione con Zucchero Fornaciari, tra cui il grande successo del Festival di Sanremo, “Lisa” interpretata da Stefano Sani. Ha composto testi anche per Nicola Arigliano, Giovanna, Daniela Davoli, Flavia Fortunato, Ambra Orfei, inoltre ha scritto i testi di numerosi brani per il tenore Bjorn Casapietra.

Con un suo testo la colonna sonora del film, “La mia Africa”, composta da John Barry è diventata la canzone “L’amore vincerà”.

Biografia Viola Valentino – Viola Valentino è nata a Canzo (Como). Inizia giovanissima la carriera di indossatrice e fotomodella.

Dopo alcune esperienze nel campo della musica e della moda, nel 1979 incide “Comprami”, il suo primo singolo da solista, che raggiunge in pochi mesi la 1°posizione in classifica, vendendo oltre 500.000 copie.

IL popolare brano, a tutt’oggi, conta 8 milioni di ascolti sulla piattaforma streaming Spotify.

“Comprami”, brano scritto da Renato Brioschi e Cristiano Minellono (Popy), prodotto da Giancarlo Lucariello (produttore dei Pooh e di Gianni Togni)

L’idea del produttore, era quella di accostare l’immagine della cantante, sfruttando una vocalità particolarmente calda e suadente nel brano, facendo risultare la voce della cantante come un sussurro.

Forte del successo ottenuto in Italia è stata incisa anche una versione spagnola della canzone, intitolata “Comprame”, con ottimi consensi in Spagna ed America latina.

Il successo raggiunge il culmine con il lancio del brano “Sola”, nel 1982, tratto dal film “Delitto sull’autostrada”, in cui Viola Valentino partecipa in qualità di attrice, al fianco di Tomas Milian.

Nello stesso anno, l’artista partecipa al Festival di Sanremo con “Romantici”, altro brano di grande successo, con 400.000 copie vendute, firmata da Guido Morra e Maurizio Fabrizio.

Per lei hanno scritto tra gli altri: Gianni Bella, Alberto Camerini, Grazia Di Michele, Maurizio Fabrizio, Dario Gay, Bruno Lauzi, Mario Lavezzi, Mogol, Oscar Prudente, Scialpi, Vincenzo Spampinato, Cristiano Malgioglio, Paolo Limiti, Giovanna e Riccardo Fogli.

Il nuovo singolo “dell’estate” di Viola Valentino, si può definire raggiante, divertente, grazie soprattutto alla perfetta interpretazione dell’artista, che è tornata sulle scene con un brano accattivante, armonioso, ma da “ascoltare” anche con attenzione particolarmente per alcuni versi che riepilogano alcuni eventi e temi importanti accaduti negli ultimi anni: il covid, la guerra e l’epidemia del vaiolo:

“Amando e ballando è successo di tutto, poco di bello e tanto di brutto… Siamo tutti impietriti davanti ai meteoriti”….

una nota nel nuovo singolo “E’ successo di tutto” anche per la preoccupazione a seguire costantemente l’evoluzione e lo sviluppo del “mercato” infinito dei social :

“la tua vita che vale una visualizzazione”….

