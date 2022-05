Villa Fiorentino. Songs for ulan – Sailors, Rocks and Islands…. INGRESSO GRATUITO

SUNDAY, MAY 22, 2022 AT 8:30 PM

DEDICHIAMO UN CONCERTO AL MARE, NUOTANDO COI DELFINI DI DAVID BOWIE SULLA NAVE DI NICK CAVE, ARRIVANDO ALLE ISOLE DEI KING CRIMSON !!!

SONGS FOR ULAN IN: SAILORS, ROCKS AND ISLANDS

PIETRO DE CRISTOFARO – VOCE, CHITARRA

ALFONSO (FOFO’) BRUNO – CHITARRA, VOCE

FULVIO DI NOCERA – BASSO

FLORO PAPPALARDO – BATTERIA

GUESTS:

ROBERTO PORZIO – PIANO E TASTIERE

LAURA CELENTANO – VOCE

RUDY ESPOSITO – BASSO