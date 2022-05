Vietri sul mare , riaperta la Villa e nel 2023 anche la scuola

Vietri sul mare ( Salerno ) Nella cittadina della Costiera amalfitana che apre alla Costa d’ Amalfi due buone notizie riaperta la villa comunale di Vietri sul Mare. Il sindaco Giovanni De Simone, infatti, ha riaperto il cancello della splendida struttura a picco sul mare i l cui accesso era interdetto proprio a causa dei lavori.

Il sindaco Giovanni De Simone in questi giorni ha incontrato le mamme degli studenti di Dragonea sulle previsioni di riapertura del plesso scolastico chiuso da tre anni. Gli spostamenti dei giovani studenti presso il plesso di Raito ha creato non pochi disagi e proprio per questo motivo i genitori hanno chiesto al primo cittadino la possibilità di trasferire i ragazzi al

plesso di Benincasa.

La scuola è chiusa da tre anni per consentire lo svolgimento dei lavori di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica. «La vera sorpresa è stata trovare le colonne portanti, fatte in cemento armato agli inizi degli anni Sessanta, completamente usurate, quasi dimezzate ed alcune ad un quarto di quello che dovevano essere, quindi, oltre al fermo di quasi sei mesi dovuti al covid – aveva spiegato De Simone – si sono registrati disagi e aumento dei tempi di lavoro, per mettere in sicurezza l’edificio, in molti casi dovendo rifare quasi d’accapo, senza poterlo abbattere, cosa non consentita dal Put, l’edificio ».

In ogni caso se ne parlerà probabilmente nel 2023