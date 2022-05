Vietri sul Mare, Lucio Ronca eletto nella giunta della Camera di Commercio di Salerno. Il Consiglio della Camera di Commercio di Salerno, nel corso della seduta di oggi, venerdì 13 maggio, ha eletto la Giunta dell’Ente. Sono sette i componenti, oltre al presidente Andrea Prete, in rappresentanza dei diversi settori economici. Tra questi, l’artigiano di Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, Lucio Ronca:

Pasquale Giglio (Commercio), Sabato Pecoraro (Commercio), Giuseppe Gallo (Industria), Lucio Ronca (Artigianato), Rosario Rago (Agricoltura), Annarita Colasante (Trasporti e credito), Assunta Gambardella (Servizi alle imprese).

Al termine della seduta del Consiglio si è riunita la Giunta, che ha proceduto alla elezione dei due vice presidenti previsti dallo Statuto. All’unanimità sono stati eletti Giuseppe Gallo con funzioni di vicario e Pasquale Giglio.

“Le tensioni geopolitiche in atto nell’Europa dell’Est, con le pesanti ricadute economiche già in atto, penso in primis all’approvvigionamento di energia e di materie prime, e i segnali di risveglio di fenomeni da tempo dimenticati come l’inflazione – dichiara il presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete – richiedono massimo impegno ed enorme senso di responsabilità nelle scelte che la Giunta, eletta oggi, sarà chiamata a operare. Sono convinto che la squadra, animata da spirito di collaborazione, saprà muoversi in sinergia con le altre istituzioni, le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e gli ordini professionali, perché solo così sarà possibile incidere positivamente sul sistema economico del nostro territorio.