Vietri sul Mare: le opere di Mirko Guida Wanderlust nella collezione ufficiale della Farnesina. Le opere dell’artista, pittore e ceramista di Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, Mirko Guida Wanderlust, meglio conosciuto solo come Mirkò, sono state inserite nella collezione ufficiale della Farnesina!

La Collezione Farnesina è una raccolta di opere d’arte italiana del XX secolo, situata all’interno del Palazzo della Farnesina, Sede del Ministero degli Affari Esteri a Roma. La Collezione, curata da Maurizio Calvesi fino al 2013, contiene le espressioni più rappresentative delle arti visive del Novecento italiano. I dipinti, le sculture, le installazioni e i mosaici sono distribuiti, negli ampi spazi dell’edificio della Farnesina, sul lungo percorso formato da corridoi, sale riunioni e ambienti di rappresentanza del Ministero.

Foto 2 di 2



Si tratta, dunque, di un traguardo importante per l’artista vietrese, i cui dipinti si trovano ora assieme a quelli dei grandi pittori. Mirkò è un giovane artista il cui stile, già descritto come una nuova espressione del cubismo, è per lo più contemporaneo ma con spiccate influenze classiche e moderniste, frutto della sua formazione artistica, fortemente influenzata dall’artista olandese Frans Brugman, e da interessi personali. Con il titolo di Master of Art Master, ottenuto a Salerno, Mirkò passa dalla pittura alla ceramica affrontando temi di mitologia, storia, religione e rappresentando i propri paesaggi della Costiera Amalfitana dove risiede, dando vita a uno stile unico che lo rende uno dei esponenti dell’arte contemporanea italiana.