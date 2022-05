Vietri sul mare. BUONGIORNO CERAMICA 2022

Sabato 21 e domenica 22 maggio 2022 torna Buongiorno Ceramica!

La festa diffusa della Ceramica Italiana: due giornate interamente dedicate alla scoperta della ceramica artistica e artigianale Made in Italy.

In questi due giorni possiamo incontrare i protagonisti, gli artigiani, i giovani artisti e i designers, vederli lavorare, toccare l’argilla, provare magari a mettersi al tornio, smaltare e capire il valore del fatto a mano.

Vietri sul mare vi aspetta con tanti eventi:

Un workshop gratuito sulla tecnica del bucchero,laboratori gratuiti di decorazione per adulti e bambini, dimostrazioni di tornio,nelle botteghe i nostri artigiani daranno dimostrazione delle loro abilità e poi ancora una mostra di illustrazioni che racconta le bellezze di Vietri e della costa d’Amalfi, ed un istallazione di stampe in grande formato che rivisita le icone della nostra tradizione ceramica ed in infine musica live!

Vi aspettiamo per festeggiare insieme la nostra ceramica e scoprire insieme i talenti della nostra terra.